Droom komt uit voor pandaverzorgers in Rhenen: ‘Ik was ontroerd. Het is zó mooi om te zien’

Waarom al die opwinding over parende panda’s Xing Ya en Wu Wen?

18:49 RHENEN - Voor het eerst hebben de twee reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark in Rhenen gepaard. Of vrouwtjespanda Wu Wen inderdaad zwanger is moet nog blijken. Toch is er al grote blijdschap bij de Rhenense Dierentuin. Waarom is pandaseks eigenlijk zo bijzonder?