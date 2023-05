Duizenden bezoekers twee minuten doodstil op de Grebbeberg

Kosten en regels maken organisa­tie gratis festival steeds moeilijker: 'Bevrij­dings­fes­ti­val Wageningen staat onder druk’

Wageningen is klaar voor Bevrijdingsdag. Ook dit jaar zullen duizenden feestgangers de vrijheid groots vieren in de kleine vestingstad. Maar ondertussen sijpelen er geluiden van bezorgdheid door over de organisatie van de feestelijkheden in Wageningen. Want hoe lang kunnen die in deze vorm nog doorgaan?