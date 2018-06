Duo belt aan en berooft bejaarde Rhenense van sieraden

Geslaagd? Daar moet champagne-ijs op gegeten worden

13 juni RHENEN - Martino's IJs in Rhenen speelt met een speciaal examen-ijsje in op de uitslagendag in het middelbaar onderwijs. Het champagne-ijs, mét alcohol en dus alleen voor 18 jaar en ouder, ligt vandaag in de vitrine voor iedereen die iets te vieren heeft.