Een vitrinekast van plastic afval, gevuld met 5000 peuken

Regelmatig trekken de vrijwilligers van ZAAP (Zwerf Afval Adoptie Plan) de regio in om zwerfafval te rapen. Tijdens hun opruimacties in Rhenen, Elst en Achterberg doen ze soms opmerkelijke vondsten. Een deel van wat zij de afgelopen maanden aantroffen op straat of in de natuur - onder meer vijfduizend sigarettenpeuken, tientallen plastic dopjes en een honkbalknuppel - wordt nu tentoon gesteld in een vitrinekast, die tijdelijk te zien is in de hal van het Huis van de gemeente in Rhenen.



Vanochtend werd de vitrinekast onthuld door wethouder Peter de Rooij, die zich namens de gemeente Rhenen bekommerd om afvalinzameling.