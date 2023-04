Eerst krans op de Grebbeberg is voor gesneuvelde geneeskundig militairen

Nog steeds geen zekerheid over sloopfonds kerncentra­le: overheid krijgt tik op de vingers

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een tik op de vingers van de Raad van State in Den Haag. Hij heeft in november 2021 verkeerd gehandeld in een zaak over het geld voor de ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard, oordeelt ’s lands hoogste bestuursrechter.