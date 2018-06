Eindelijk! Voor het eerst in de geschiedenis een pelikanenjong geboren in Ouwehands

Opmerkelijk is het wel dat het verblijf van de pelikanen nog niet zo lang geleden is verplaatst. ,,Toen de panda's kwamen, hebben we de pelikanen verhuisd. Ze hebben nu een speciaal binnenterrein waar ze kunnen broeden, maar gek genoeg kwam dit ei juist uit op een strandje in het buitengedeelte. Vlak naast het looppad van bezoekers.’’



Dat betekent dat het kuiken van héél dichtbij te zien is. ,,Een meter afstand, gok ik. De moeder zit nog wel veel op het nest, maar als ze zich verplaatst, kun je hem zeker zien.’’



De moeder blijft de komende weken ook nog op het nest zitten. En er liggen nog meer eieren, dus het is volgens Van de Geer niet uitgesloten dat er meer pelikanen geboren gaan worden.