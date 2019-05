Elektrische fietspontjes over de rivieren

Eén van de eerste pontjes die voor vervanging in aanmerking komt is de RheLie, het uit 1952 daterende pontje dat sinds 2013 de succesvolle verbinding over de Rijn tussen Rhenen en Lienden onderhoudt. ,,De RheLie is echt wel een keer aan vervanging toe, het pontje is dit jaar nog niet de vaart geweest en we hebben tot nu toe een vervangend pontje laten varen. Ik verwacht dat de oude RheLie zaterdag weer in de vaart komt. Er was nu een probleem met de koeling van de motor maar dat euvel is bijna verholpen. En dan kan de RheLie weer varen. Maar het houdt wel een keertje op.’’