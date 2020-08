En de babypanda van Ouwehands heet... Fan Xing

De uitkomst is hetzelfde als een poll eerder op deze site. Ook daar was Fan Xing veruit favoriet. ‘Fan’ is de afkorting van Fan Gao, wat verwijst naar Van Gogh in het Chinees. Van Gogh is een van de bekendste Nederlandse kunstenaars in China.



‘Fan’ kan dus worden gezien als een verbinding met Nederland. ‘Xing’ betekent ster in het Chinees wat hoop en de goede richting symboliseert.



Deze vernoeming is natuurlijk een mooi eerbetoon aan Xing Ya, de vader van het jong. Fan Xing betekent in het Chinees sterrenhemel, een ode aan het beroemde schilderij van Vincent van Gogh ‘De Sterrennacht’.