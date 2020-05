‘Engel van de A2’ krijgt antwoord: ‘Zonder hem was het veel slechter afgelopen’

Dankbaar

Deze vrouw is ontzettend dankbaar voor de reddingsactie. ,,Zonder hem was het met mijn vriend veel slechter afgelopen.” Marcin is daarom volgens haar ‘met recht een held.’

,,Hij wil geen held worden genoemd, maar wat deze man heeft gedaan vind ik vrij bijzonder. Hij is helemaal alleen in het water gesprongen terwijl er al genoeg mensen stonden te kijken.’’



Beide partijen houden contact over het herstel van de man, die op zaterdag 2 mei zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het slachtoffer, een 40-jarige man uit Nieuwegein, ligt nog in het ziekenhuis.