Even wennen: de luxe tankshop Mol & Go met verse maaltijden, friet en goede koffie in hartje Rhenen

Ooit gehoord van de Merovin­gers? Ze hadden goud, zilver en edelstenen en al die schatten keren terug naar Rhenen

Sieraden, munten, glaswerk en werpbijlen. Dankzij een gift van ruim een miljoen euro van de VriendenLoterij, komt er in 2024 een toptentoonstelling over Merovingische schatten in Stadsmuseum Rhenen.

3 maart