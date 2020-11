Fietser aangereden door afslaande vrachtwagen in Rhenen, N225 dicht

De vrachtauto wilde linksaf de Kastanjelaan in rijden en zag de fietser vermoedelijk over het hoofd. Het slachtoffer is gewond geraakt.



Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend. Een traumaheli is geland. De man was volgens een politiewoordvoerder nog aanspreekbaar en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak.



Vanwege het ongeluk is de N225 tussen Rhenen en Wageningen dicht. Het is het tweede ongeluk in korte tijd. Onlangs kwam er ook een fietser onder een vrachtwagen terecht op dit punt. Het slachtoffer moest toen ook met spoed afgevoerd worden naar het ziekenhuis.