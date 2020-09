Fietser komt onder vrachtwagen terecht op Grebbeweg in Rhenen

Dansmusi­cal thuis voor de buis bekijken in plaats van in een luxe theater­stoel

10 juli RHENEN - Het moest een grootse voorstelling worden, op 13 juni in theater Lampegiet in Veenendaal. Het werd uiteindelijk een speciale film voor Dansschool Dance with Joy uit Rhenen om het 25-jarig bestaan te vieren. Te bekijken in de woonkamers van de deelnemers.