Fietser krijgt ruzie met automobilist in Rhenen: fiets wordt ‘in elkaar getrapt’

Drank op stadhuis is niet altijd geregeld

10 januari VALLEI - In Renswoude werd vorige week alleen koffie en thee geschonken bij de nieuwjaarsreceptie, maar elders in de Vallei werd en wordt dezer dagen gewoon alcohol geschonken. Aan de andere kant van de Rijn werd de nieuwjaarsreceptie in de gemeente Buren alcoholisch drooggelegd. De gemeente bleek niet over de vereiste vergunningen te beschikken.