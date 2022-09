File voor Rijnbrug Rhenen voorbij na uur vertraging wegens stilgevallen auto

Gemeenten dwingen goedkope huizen af in nieuwbouw­plan­nen: ‘Tijd van flinke winsten voorbij’

Woningprijzen zijn in de oververhitte woningmarkt extreem gestegen. Hoe zorg je er voor dat ook mensen met een smalle beurs in zo’n markt aan bod komen? Gemeenten kiezen er in nieuwbouwplannen voor een verplicht percentage sociale huur- en koopwoningen op te nemen.

24 juli