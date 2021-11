Files op N233 na ongeluk op Rijnbrug bij Rhenen opgelost

Video Motorrij­der overleden na botsing tegen boom

Een motorrijder is zondagmiddag overleden bij een eenzijdig ongeluk op de Autoweg in Rhenen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. De motorrijder botste op een boom langs de weg. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niets meer betekenen voor het slachtoffer. De weg was tijdelijk afgesloten door het ongeval.

12 september