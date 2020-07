Flinke toename meldingen verward gedrag in Rhenen, maar het komt niet door de Rhenenaren

RHENEN - Het aantal meldingen van overlast door mensen met verward gedrag is in Rhenen fors gestegen in de eerste helft van 2020. Volgens burgemeester Hans van der Pas komt dat vooral door bezoekers van buiten Rhenen.

Van der Pas stond zelf ook even te kijken toen hij de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar onder ogen kreeg. ,,Het aantal meldingen van van overlast door mensen met verward gedrag kwam uit op 49. Dat waren er vorig jaar in dezelfde periode 15 gevallen.”

Van buiten Rhenen

Een stijging van 229 procent dus. De burgemeester heeft navraag gedaan of er sprake is van een plotselinge problematiek in Rhenen. Maar daaruit is gebleken dat het in Rhenen zelf stabiel is. ,,Uit de gegevens van de politie bleek dat het vaak gaat om mensen van buiten Rhenen die bij de Rijnbrug of bij het station rondhingen en daar voor overlast zorgden.”

Waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis vielen de misdaadcijfers over de eerste zes maanden van dit jaar gunstiger uit dan een jaar geleden. Zo daalde het aantal inbraken in woningen van 23 naar 16 inbraken (waarvan in zeven gevallen de dieven ook slaagden in hun poging). Ook het aantal geweldsdelicten daalde, met 22 procent.

Geen opvallende toename huiselijk geweld in coronatijd

Van der Pas destilleerde uit de cijfers wel dat er geen opvallende toename geweest lijkt te zijn van geweld binnenshuis als gevolg van de coronalockdown. Rhenen noteerde 11 gevallen tegen 9 meldingen een jaar eerder. ,,Ik krijg van de mensen in het veld te horen dat er bij gezinnen waar gevreesd werd voor problemen, die mensen juist zelf de problemen oplosten. Dat vind ik wel een interessante ontwikkeling.”