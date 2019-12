Gault&Millau: Chef-kok Zoë Lensen uit Rhenen is verrassing van het jaar

De nieuwe culinaire gids legt dit jaar de nadruk op laagdrempelige restaurants die snel en ‘prijsvriendelijk’ zijn. Deze aparte categorie is vergelijkbaar met de Bib Gourmand van Michelin. De gids komt tot stand dankzij onafhankelijke inspecteurs, zo zegt Gault&Millau.



Zij bezoeken de restaurants en delen die in op een schaal van 1 tot 20. Restaurants die 13 punten of hoger scoren, staan in de gids. Restaurants met 12 punten krijgen een vermelding online.



Beste chef

Soenil Bahadoer van De Lindehof in Nuenen is uitgeroepen tot Chef van het Jaar. De titel van Jonge topchef van het Jaar gaat naar Thijs Meliefste van Meliefste in Wolphaartsdijk.