Geen hellingbaan voor rolstoelgebruikers in nieuw zwembad Rhenen dat bijna miljoen euro duurder uitvalt

Maximale werkstraf voor dodelijk ongeluk in Ederveen, trekker had voorrang moeten verlenen

Een 59-jarige man uit Rhenen is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een rijontzegging van een jaar. De Rhenenaar heeft in Ederveen met zijn trekker een verkeersongeluk veroorzaakt waarbij een 42-jarige scooterrijder uit Ede is overleden.

9 augustus