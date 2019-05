Geen twijfel, ‘meneer’ Marco Kroon is gewoon welkom

Naar Kroon loopt een onderzoek omdat hij tijdens carnaval aan een agent zijn geslachtsdeel zou hebben getoond, een middelvinger opstak naar een andere agent en een kopstoot uitdeelde. Om die reden is hij door minister Ank Bijleveld van Defensie geschorst. Normaal zou Kroon aanwezig zijn geweest bij de herdenking op de Dam in Amsterdam - daar was hij volgens Defensie ook gewoon welkom - maar op uitnodiging van een veteranenorganisatie is hij dit jaar in Rhenen.

Volgens een woordvoerder van plaatsvervangend commandant Kees Matthijssen, verantwoordelijk voor de herdenking in Rhenen, is ook niet overwogen hem níet uit te nodigen. ,,Hij is er niet als militair, maar als drager van de ridderorde. Dat mag ook gewoon.”



Een zegsman van de organisatie van de herdenking stelt dat er geen verband is tussen Kroons militaire status en het ridderschap. ,,Hij is ook gewoon meneer Kroon. Net als de duizenden andere mensen die er bij zijn, is hij gewoon welkom.”



Ondanks dat hij niet in uniform mag verschijnen, staat Kroon er naar eigen zeggen met dezelfde overtuiging als anders. ,,Ik wil mijn diepe respect tonen aan degenen die het hoogste offer hebben gebracht voor onze vrijheid. Daarom ben ik er ook.’’