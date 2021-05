Geërgerde vrouw rijdt boodschappenbezorger aan in Rhenen

blog Bijzondere bomen, al dan niet in de grond

18 april Wandelen is hot. Het lijkt wel of iedereen het doet, inclusief mezelf. Een week of vier vijf maakte ik elke dag een ommetje, meestal in de omgeving van Wageningen. Nu ben ik er gelukkig een beetje klaar mee. Ik ben namelijk weer aan het werk. Voor de nieuwsgierigen onder u, ik had een gebroken sleutelbeen en dat is knap onhandig. Maar wandelen ging dus prima.