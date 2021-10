Gelderland neigt ernaar een streep te zetten door verbreding Rijnbrug bij Rhenen: ‘Veel te duur voor tijdelijke oplossing’

RHENEN - De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren staat op losse schroeven. Een nieuwe berekening heeft duidelijk gemaakt dat het project om de brug te verbreden niet tot 48 miljoen euro duurder uitvalt , maar zo'n 65 miljoen euro. Dat is te veel geld voor een tijdelijke oplossing, denken ze in Arnhem.

Als de brug verbreed wordt, zegt de provincie, kunnen er in 2030 alsnog opstoppingen ontstaan aan de noordkant van de brug. Dat werpt de vraag op of het nu wel slim is zoveel geld uit te geven.



Gelderland zegt nu voor het eerst hardop zich af te vragen of het project wel door moet gaan.

Stekker uit het project

Daarmee wordt het project onder meer slachtoffer van de stijgende prijzen van bouwmaterialen. Ook blijken er meer brugpijlers te moeten worden vervangen. Voor de kerst komt een definitief besluit over het project, maar het heeft er alle schijn van dat het project niet door kan gaan.



Gelderland en Utrecht hebben samen 80 miljoen euro opzij gezet voor het project. De extra 65 miljoen is in ieder geval in Gelderland niet zomaar te vinden, schrijft gedeputeerde Christianne van der Wal.

Teleurstelling in Rhenen en Kesteren.

Het besluit zal tot grote teleurstelling leiden in Rhenen en Kesteren. Rondom de Rijnbrug staat het regelmatig helemaal vast. Al vele jaren wordt er gesproken over een oplossing.



In juni van dit jaar hoopte de provincie nog op extra geld vanuit het Rijk. Die mogelijkheid blijkt er niet te zijn. Ook is er geen mogelijkheid het project te versoberen.