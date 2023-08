met video Rumah Kita herdenkt Japanse capitula­tie in 1945; aanwezigen zichtbaar ontroerd

Bewoners van Rumah Kita, vaak in het gezelschap van kinderen en/of kleinkinderen, passeren een voor een het monument in de tuin van het Wageningse verpleeghuis voor Indische en Molukse Nederlanders. Ze leggen een bloem en denken terug aan 78 jaar geleden. Het is weer tijd voor de herdenking van de capitulatie van Japan in de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 1945.