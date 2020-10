Geslacht van Ouwehands’ pandajong Fan Xing is bekend: ‘Energiek, krachtig en een goede motoriek’

RHENEN - Fan Xing, het pasgeboren pandajong van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is bekend: het is een mannetje! Dat meldt de dierentuin woensdag.

Delen per e-mail

Fan Xing maakt het verder goed. Hij gaat steeds meer op onderzoek uit en begint de aangrenzende verblijven van zijn kraamhol te verkennen en begint zelf al aan bamboe te sabbelen en knagen. ,,Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek,’’ aldus Manager Zoölogie José Kok.

Kok kon daar achter komen doordat ze Fan Xing en zijn moeder even van elkaar kon scheiden. Daardoor kon ze onderzoeken hoe het met zijn gezondheid is, en dus ook vaststellen dat het een mannetje is.

Bijna in het echt te zien

Het duurt volgens Ouwehands niet lang meer voordat Fan Xing in het echt te bewonderen is. Het verblijf van moeder Wu Wen wordt veiliger gemaakt en waarschijnlijk kan het pandajong daar halverwege november veilig rondlopen. Tot die tijd kunnen bezoekers hem bekijken via een livestream van het kraamhol.

Fan Xing blijft tot in de dierentuin tot hij ongeveer vier jaar oud is. Daarna gaat hij naar China waar hij gaat bijdragen aan het internationale fokprogramma om de diersoort in stand te houden.

Volledig scherm Wu Wen en baby Fan Xing vanuit het kraamhol. © Ouwehands Dierenpark