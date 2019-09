‘Gevaarlijke blokkades’ op mountainbikeroute in bos Rhenen

Jonge circusmana­ger wil met kwaliteit mensen de tent in krijgen

10 september RHENEN - Hoog geëerd publiek! Spreekstalmeester Kevin van Geet staat midden in de piste. De Italiaanse acrobate Stefanie Gottani oefent met ballen. Een lichttechnicus zet lampen aan en dan weer uit. Circus Maximum is in de Veerwei in Rhenen neergestreken. Het is voor het eerst in elf jaar dat er weer een circus in Rhenen is.