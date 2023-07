Graven vernield op begraafplaats: politie zoekt nabestaanden en hoopt op hulp getuigen

met video Het noodlot sloeg toe nadat Mirjam naar de winkel was geweest, nu maakt haar man muziek als ode aan overleden dierbaren

Een speciaal geschreven liedje als ode aan een overleden vriend, partner of familielid, dat is Muziekmonument. De eerste monumenten zijn inmiddels opgericht door initiatiefnemer Marcel Broekman uit Doetinchem. ,,Ik had dit niet kunnen doen als ik het zelf niet doorleefd had.”