Grolsch wint juridisch gevecht om bier op Rijnweek Rhenen

RHENEN - Bierbrouwer Grolsch heeft in een kort geding afgedwongen dat het dit jaar tóch bier mag schenken op de Rijnweek in Rhenen. De stichting Rijnweek wilde van Grolsch af omdat de brouwer kortingen gaf aan de horeca-ondernemers die op de Rijnweek actief zijn, maar niet aan de Rijnweek zelf.

Deze week diende een kort geding. De Rijnweek, naar eigen zeggen het grootste gratis festival van het land, begint op zes juli. De organisatie had inmiddels een contract afgesloten met bierbrouwer InBev, die het biermerk Jupiler zou schenken op het festival. Het logo van Jupiler staat ook al op de website van de Rijnweek, dat jaarlijks zo'n 150.000 bezoekers trekt.

,,Wij zijn echter in het gelijkgesteld, zodat er 'gewoon’ Grolsch geschonken zal worden’’, zegt woordvoerder Koert van ‘t Hof van Grolsch. Grolsch en de Rijnweek werken al jarenlang samen.

Rijnweek wilde af van Grolsch

Die samenwerking werd echter door de Rijnweek opgezegd. De reden: de organisatie is niet gekend in allerlei kortingen die Grolsch gaf aan drie horeca-ondernemers die al jarenlang alle taps verzorgen op het festival. Ook was de sponsoring minder geworden. ‘Als wij dit hadden geweten, zouden wij niet met Grolsch in zee zijn gegaan of zouden wij andere afspraken hebben gemaakt’, zo schreef de Rijnweek op 22 januari aan Grolsch. De stichting meent dat Grolsch niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

Drie weken voor die mail had de Rijnweek al een nieuwe partner

Op 4 januari, drie weken eerder dus al, had de Rijnweek al een contract getekend met bierbrouwer InBev, om Jupiler te kunnen schenken. Grolsch protesteerde meteen. Volgens de brouwer was ze helemaal niet verplicht de Rijnweek te informeren over kortingen aan derden en heeft ze zich netjes aan haar afspraken gehouden. De afgelopen maanden probeerden de drie partijen samen uit het conflict te komen. InBev had zich ondertussen aan de kant van de Rijnweek geschaard.

Rechter geeft Grolsch gelijk

Deze week diende alsnog een kort geding, een week voor de start van de Rijnweek, omdat de partijen er niet uit kwamen. Grolsch claimde in het kort geding het bier te mogen leveren. De rechter bepaalde inderdaad dat de Rijnweek het contract niet zomaar had mogen opzeggen. Ook al stond Jupiler al klaar om het bier te verzorgen, Grolsch mag dit alsnog doen. Volgens de rechter is er nog voldoende tijd om te regelen dat er voldoende drank is voor de bezoekers.

