Gruwelijke beelden van gewonde ree laten zien waarom je je hond moet aanlijnen in het bos

Beer Dadon hoeft nooit meer op de fiets in Ouwehands Dierenpark

30 april RHENEN - Een beer is geen knuffelbeest. Toch zitten wereldwijd veel beren in kooitjes, omdat ze er als welpjes zo schattig uitzien. Beren fietsen rondjes in het circus en worden over het strand getrokken om met toeristen op de foto te gaan. Al een kwart eeuw proberen de berenbeschermers van Bears in Mind dat leed te stoppen.