Hakenkruis van stickers op tafeltennistafel: 'Ouders, geef extra geschiedenisles'

Woz-waar­de in regio stijgt snelst in Rhenen

25 augustus RHENEN - De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2018 in Rhenen met 10 procent toegenomen. Dat is ruim boven de Nederlandse stijging van 6,5 procent. Opmerkelijk: in West Maas en Waal daalde de gemiddelde woningwaarde met 1,2 procent.