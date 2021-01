Hans van der Pas opnieuw benoemd als burgemeester van Rhenen

RHENEN - Burgemeester Hans van der Pas is herbenoemd tot burgemeester van Rhenen. De nieuwe benoeming gaat per koninklijk besluit in op 28 januari.

De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar. Van der Pas (56) is bezig aan zijn eerste periode als burgemeester van Rhenen en had in mei 2020 aangegeven langer te willen blijven en stelde zich toen officieel beschikbaar voor een tweede termijn.

Plezier in het werk

,,Het belangrijkste is dat ik nog iedere dag veel plezier heb in mijn werk. Het is nog steeds een voorrecht om burgemeester te zijn voor inwoners en ondernemers van de gemeente Rhenen", zei Van der Pas toen in mei 2020.

In september stemde de gemeenteraad van Rhenen al voor de herbenoeming van de burgemeester. Van der Pas begon in juli 2014 als waarnemend burgemeester in Rhenen als opvolger van opvolger voor Joost van Oostrum die naar de gemeente Berkelland vertrok. Van der Pas werd op 28 januari 2015 officieel aangesteld als zijn opvolger.

,,Ik merk dat de mensen me kennen. Ook als ik in spijkerbroek en t-shirt door de stad loop, spreken ze me soms aan. Geeft niets, burgemeester ben je 24 uur per dag", zei Van der Pas in een interview vorig jaar in deze krant.