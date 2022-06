Hardlopers rennen voor beer over Grebbeberg en door Ouwehands Dierenpark

Extra aanslui­ting Passewaaij op A15: Tielse politiek blijft erover dromen

TIEL - Tiel weet over een jaartje of een extra route - in de vorm van een compleet nieuwe weg - tussen de wijk Passewaaij en de A15 bij Wadenoijen gaat komen. De grootste zorg zit hem in de financiën: er staat nog geen euro voor gereserveerd.

