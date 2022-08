Hbo-student die rondreed met cilinders lachgas ontloopt boete van 8000 euro

update Wijkagent in rondge­stuur­de brief beticht van seksueel misbruik: aangifte wegens laster en smaad

Een agent in de regio Rhenen heeft officieel aangifte gedaan van smaad en laster tegen de samensteller van de brief, die in zijn werkgebied zo’n honderd keer is verspreid. In die brief wordt de agent beticht van strafbaar gedrag. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.

22 juli