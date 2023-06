Helder weer in Rhenen vandaag

column fred eggink Ik wens alle colleges een leerzaam schoolreis­je

Ik werd getroffen door een foto van het Tiels college, dat kennelijk even in Groningen op bezoek was. Ze keken in ieder geval blij de camera in, geen idee wat ze daar te zoeken hadden. Dat bracht me terug in de tijd, die past bij deze maand: het schoolreisje.