Het ene na het andere restaurant gaat open maar er is geen kok te vinden

Na een grondige verbouwing van drie jaar opende Masovic een paar maanden geleden zijn nieuwe restaurant aan de voet van de Grebbeberg in Rhenen. Maar een diner aanbieden kon hij aanvankelijk niet, omdat hij geen kok kon vinden.



Na een lange zoektocht heeft hij er nu twee. ,,En zijn we alle dagen in de week behalve op maandagavond open. Daar ben ik heel erg blij mee.’’



Er is volgens Masovic nog nooit zo veel horeca in de Vallei bijgekomen als de laatste tijd. Het ene na het andere restaurant gaat open. En dus is er veel meer personeel nodig. Koninklijke Horeca Nederland heeft berekend dat er jaarlijks 16.000 nieuwe koks nodig zijn, terwijl er maar 3000 per jaar afstuderen.