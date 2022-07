Het is warm, dus verkoeling zoeken op de strandjes langs de Rijn

De strandjes langs de Rijn bij Rhenen en Wageningen zijn erg in trek, vooral ook voor de combinatie van zonnebaden op de kant en verkoeling vinden in het water.

In Rhenen viel de drukte maandag nog mee. Iedereen die de strandjes in de buurt van de Veerwei of langs natuurgebied Palmerswaard bezocht, vond zonder al te veel moeite een plekje. En hoe lekker het ook is om een frisse duik in de rivier te nemen, het water blijft gevaarlijk, zowel tussen de kribben als in de vaargeul. Onlangs nog verdronk een 22-jarige Irakees bij Wageningen.