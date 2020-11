Het is zover: pandajong Fan Xing gaat zich in Ouwehands aan publiek laten zien

Moeder en jong zijn er klaar voor

Tot nu toe was Fan Xing alleen te zien via camerabeelden uit het kraamhol . Daar verbleef hij maandenlang met moeder Wu Wen. De groei van het dier was te volgen via social media, ook waren er livebeelden uit het kraamhol. Eind september liet pandajong Fan Xing zich voor het eerst goed zien en werd het dier op de foto gezet. Volgens Ouwehands lijken moeder en haar jong er klaar voor om het grotere verblijf te betreden. Dan zijn zij dus ook zichtbaar voor bezoekers.

‘Zal ze zomaar naar buiten stappen?’

Wu Wen is de afgelopen zeven maanden haar kraamhol ook nog niet uit geweest. ,,We zijn ontzettend benieuwd hoe moeder Wu Wen terugkeert naar haar binnen- en buitenverblijf. Zal ze zomaar naar buiten stappen met Fan Xing in haar kielzog? Of kiest het tweetal ervoor om eerst nog even op hun gemak binnen te wennen aan hun ‘nieuwe omgeving’?



Fan Xing is een ondernemende reuzenpanda, dus alles is mogelijk. Wat ze ook doen, ik kijk er naar uit dat heel Nederland kan komen genieten,’’ laat Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark, weten.



Het binnenverblijf is volledig op de babypanda aangepast. Fan Xing kan hier veilig leren klimmen en vallen. De komende drieënhalf jaar kunnen bezoekers de panda zien. Het dier mag namelijk maar vier jaar in Nederland blijven en moet daarna terug naar China om verder bij te dragen aan het internationale fokprogramma van deze unieke bedreigde diersoort.