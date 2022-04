Het mag weer: uit je dak bij Bollee: ‘Ik zie alleen blije gezichten’

’The show must go on’, klonk in de eerste minuten van zondag uit honderden kelen van Queen-liefhebbers bij Bollee Events in Rhenen. ,,Iedereen is zó blij dat er weer een feestje gevierd kan worden, ik zie alleen blije gezichten‘’, zegt Robert Bollee.

Liefst vijfhonderd gasten zorgden zaterdagavond voor een uitverkochte zaal. Robert Bollee: ,,Onze gasten zijn blij, maar wij ook. In de laatste twee jaar hebben we vanwege corona slechts twee feestjes mogen organiseren. Alle dank aan de overheid die ons in deze periode gesteund heeft, maar voor ons en onze gasten werd het hoog tijd dat het weer kan.’’

Queen must go on

Dat bleek zaterdagavond. Bollee: ,,En deze zondagmiddag treedt Queen must go on, de tributeband die bij SBS 6 tot beste tributeband werd uitgekozen, hier weer op. En ook dan is het bijna uitverkocht. Er zijn niet veel kaarten meer voor die matinee-voorstelling.’’ Bollee ziet vanavond vooral de iets ouderen en oudere jongeren zijn zaak binnenkomen: ,,Fijn publiek, al ben ik ook blij met de teenageparties met frisdrank die we hier weer gaan organiseren.



En volgende week hebben hebben we een Toppop Feest, met dj Robin Albers uit ons Rhenense Elst. Ook weer een mooi feestje.’’ Bollee ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: ,,We hebben een mooi familiebedrijf. Mijn opa begon hier in 1936 met een theeschenkerij op de Grebbeweg, mijn 88-jarige vader, die hier vanavond ook nog rondloopt, en ik hebben dat uitgebouwd. We gaan door, omdat het zo leuk is.’’

Fans

Nico van Dijk, Queen-fan van het eerste uur, geniet met volle teugen: ,,In heb ruim 35 jaar geleden Queen twee keer zien optreden in Leiden. En ik zie en hoor daar vanavond veel van terug met die tributeband: ik voel de beleving. Daar kom ik graag voor vanuit Utrecht naar Rhenen.’’ De echtparen Koeders en Van de Pol hebben minder ver hoeven te reizen: ,,We komen uit Veenendaal en gingen vroeger wel vaker voor dit soort mooie dingetjes naar Bollee. Fijn dat het weer kan.’’