Honderden burgers vragen gemeente in beroep te gaan tegen afgekeurde verkoop oude brandweerkazerne

Sonja Boeve voor tweede keer getroffen door autobrand: ‘Heb hem nodig voor gehandicap­te zoon’

Voor de tweede keer is de auto van Sonja Boeve uit Ede afgebrand. En wat het extra wrang maakt: ze heeft de auto nodig om haar gehandicapte zoon te vervoeren. ,,Het is zo oneerlijk", verzucht ze. Voor de getroffen familie is een geldinzameling begonnen.