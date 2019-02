IJsbeermannetje Rhenen leert ijsbeervrouwen kennen

Dat meldt de Rhenense dierentuin die een filmpje van de kennismaking op Facebook heeft gezet. Ouwehands Dierenpark heeft de 450 kilo en in Moskou geboren ijsbeer tijdelijk overgenomen van de dierentuin in Berlijn. Wolodja is gehaald om te paren met ijsbeer Freedom. De paartijd voor ijsberen is in maart. Als Freedom zwanger raakt, zal ze in het najaar bevallen.