IJsbeertjes kijken kan bijna: Ouwehands gaat weer open

19 nieuwe besmettin­gen in de Vallei; geen coronado­den of ziekenhuis­op­na­men

7 mei EDE - Goed coronanieuws voor De Vallei. Het aantal inwoners dat is overleden of is opgenomen in het ziekenhuis vanwege het virus is gelijk gebleven de afgelopen 24 uur. Het aantal besmettingen liep de afgelopen dag wel op, blijkt uit cijfers van het RIVM.