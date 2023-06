IJsmakers Martino in Rhenen 48 uur in touw voor plek in Guinness Book of Records

Verkoeling nodig? Timon uit Rhenen begon vanochtend om half zes al met het maken van voldoende ijs

Het zijn drukke tijden voor Timon de Geus. De ijsmaker van Martino IJs in Rhenen begon vanochtend al om half zes met het draaien van ijs voor de warme dagen die in aankomst zijn. In verband met de hitte was daar veel ijs met een fruitsmaak bij.