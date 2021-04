In de dierentuin voelt het even alsof corona niet bestaat: ‘Die test vooraf is zo'n leuke dag zeker waard’

Maandag­markt Ede afgeblazen, maar andere markten Vallei gaan wel door: ‘Aan het eind van de week zijn mensen gewend aan het weer’

8 februari EDE - Een bezoekje aan de weekmarkt in Ede zat er maandag niet in. Vanwege de sneeuw was die braderie afgelast. De andere markten in de regio gaan deze week, zoals het er nu uitziet, wel door.