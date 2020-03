In de helse meidagen van 1940 werden deze mannen in Rhenen vrienden voor het leven

WAGENINGEN - Van de eerste voetstappen in Achterberg, via Wageningen tot de terugtocht uit Rhenen. Als dienstplichtig militair tekende Jilles Molenaar zijn herinneringen op aan de mobilisatie en meidagen in deze regio. In mede-militair Drikus ‘Dieks’ Grotenhuis vond hij een vriend voor het leven.

Achterberg. Jilles Molenaar, Rotterdammer en schilder van beroep, heeft bepaald geen hoge dunk van de Utrechtse ‘mondaine nederzetting’ waar hij is geplaatst, erkent hij in zijn memoires. Niet dat veel van zijn potentiële lezerspubliek er überhaupt van heeft gehoord, vermoedt hij.



‘Maar zij die levensmoe zijn, of aan het leven geen waarde meer hechten, is deze plaats sterk aan te bevelen’. Twee weken verblijven de soldaten van de bereden veldartillerie in de schuur waar een ‘legioen’ aan vliegen lijkt te leven. Tot ze naar hun definitieve bestemming kunnen: Wageningen.

Daar ingekwartierd vermaken Molenaar en zijn collega's zich bij vlagen kostelijk. Bijvoorbeeld met het vinden van een vrijwilliger voor de ondankbare taak van vaste stalwacht. Waar het ongelukkige doelwit in eerste instantie in woede uitbarst - ‘gelukkig droeg hij geen revolver’- is de tweede poging succesvol, na de toezegging van een wekelijks courtage van 30 cent per soldaat.



Voor de functie van kamerwacht meldt zich één vrijwilliger, een handige jongen die regelmatig ergens ‘een half rund’ vandaan weet te toveren. En zijn kameraden de volgende ochtend verblijdt met biefstuk, gebakken in de keuken van de moeder des huizes.

Zenuwachtige stemming

Maar de dagen bieden in de eerste weken vooral ‘weinig afleiding’. Een avonddrill hier, een beetje graafwerk daar. Op een gegeven moment maakt een ‘zenuwachtige stemming’ zich van de groep meester wanneer geruchten de ronde doen dat er Duitse troepen bij de grens zijn gezien. Gevolgd door een radiobericht de volgende ochtend: alle verloven zijn ingetrokken.



De groep pakt gehaast al het materiaal in. Alles wat los en vast staat in de stallen, wordt op wagens geladen. Bepakt en bezakt begeven de soldaten zich, terwijl het pijpenstelen regent, naar de loopgraven. Wanneer zich na twee dagen nog geen Duitsers hebben gemeld, volgt de terugtocht naar de kwartieren.

Volledig scherm Jilles Molenaar met paard. © Eigen foto

‘Thuis viel beroerdigheid van je af’

Maanden verstrijken, Sinterklaasavond 1939 breekt aan. ‘Leuk hoe vaders van huisgezinnen met stralende ogen een stuk chocola en een koek naar binnen werkt', tekent Molenaar op.



Met Kerstmis in het vooruitzicht lappen de soldaten onderling een deel van hun soldij en kopen ze een kerstboom. De dagen zelf brengt Molenaar thuis door, bij zijn gezin. ‘Wanneer je thuis was viel alle beroerdigheid van je af en voelde je je weer mens’, schrijft hij.



Een wisseling van onderdeel betekent voor Molenaar een nieuwe slaapplek. Ditmaal bij fietsenmaker Grob in de Boterstraat, waar ze met vier man op een kamer slapen. Waaronder Drikus Grotenhuis, een jongen van de boerderij uit Overijssel, die ‘mijn beste vriend geweest is’.



De soldaten hebben wederom weinig om handen. Molenaar pakt zijn baantje als schilder weer op. Drikus maakt op een andere manier zijn handen vuil: hij rooit even verderop bomen voor een baas.

Hel breekt los

Aan het voortkabbelende leventje komt al snel een einde. Als Molenaar op 25 april 1940 naar Rotterdam fietst om zijn net geboren zoon te zien, bekruipt hem een naar gevoel. Militairen brengen versperringen aan, militaire politie staat op de kruispunten. Onheil nadert.



En in mei breekt de hel los. ‘Het zal dien nacht 2 of 3 uur geweest zijn, toen de deur open gegooid werd en een jong sergeantje [...] schreeuwde: Er uit, Er uit, Alarm'. Weer zo'n geintje, denken Molenaar en zijn kamergenoten nog. Tot de radio aan gaat: ‘De Duitschers waren de grenzen overgetrokken’.



Naar de stal, paard en wagen inspannen en op naar de Grebbeberg. Aan de eenheid van Molenaar en Grotenhuis de taak om in het bos achter de verdedigingslinie munitie te halen en die naar de loopgraven te brengen.



Op de terugtocht jagen laagvliegende Duitse vliegtuigen de groep onder de transportwagens. ‘Wij kropen onder onze wagens vandaan, en begrepen dat wij geen geluk hadden gehad, maar gespaard gebleven waren'.

‘Dag en nacht sloegen de projectielen rond’

Volledig scherm Studiofoto van Dieks Grotenhuis. © Eigen foto De eenheid van Grotenhuis en Molenaar krijgt de opdracht zich op te stellen in een steenfabriek bij Rhenen, terwijl de stad wordt geëvacueerd. De soldaten krijgen toestemming de winkels leeg te halen. ‘Daar anders de Duitschers zij leegroven zeiden zij'. Aan eten geen behoefte, de sigarenwinkels zijn zo leeg. ‘En liepen wij met zakken vol sigaren en sigaretten’.



Wanneer de soldaten het bericht bereikt dat koningin Wilhelmina met de regering naar Engeland is gevlucht, barst de bom. ‘Rhenen was vol militairen’, schrijft Molenaar, ‘en menig één sloeg zijn geweer tegen de straat kapot’.



In Rhenen kent de eenheid van het tweetal twee vreselijke dagen. ‘Dag en nacht sloegen de projectielen overal rond’. Van de 180 man die het legeronderdeel van Molenaar en Grotenhuis telt, overleven er twaalf de meidagen van 1940.