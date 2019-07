Inbraak bij de Albert Heijn in Rhenen: politie zoekt getuigen

De inbraak vond plaats tussen 03.57 uur en 04.00 uur. Bij de vestiging is echter geen braakschade te zien. De bedrijfsleider wil niet reageren. Het hoofdkantoor van Albert Heijn bevestigt dat er een inbraak is geweest, maar wil niet inhoudelijk in gaan op vragen over de inbraakmethode en of er iets is buitgemaakt.



Wijkagenten Niels Otten en Henk Heijting vragen mensen op Facebook om contact met hen op te nemen als ze informatie hebben die mogelijk kunnen bijdragen aan het oplossen van de inbraak.