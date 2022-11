Indrukwekkende lichtkunstwerken in Ouwehands Dierenpark: ‘Je weet niet wat je ziet’

met videoDe zon is onder en de meeste dieren in Ouwehands Dierenpark maken zich op voor de nacht. Toch trekt Ouwehands Dierenpark in Rhenen deze vrijdagavond heel wat bezoekers. Niet om apen of olifanten te bekijken dit keer, maar wel vanwege de indrukwekkende lichtkunstwerken die door het hele park te zien zijn. Het lichtfestival Light Nights AquaLuna is nog tot en met de kerstvakantie te bezoeken.

,,Zo mooi”, zegt een bezoekster als ze naar de grote verlichte octopus bij de ingang kijkt. ,,Wauw”, reageert iemand anders op de gigantische haai waar je onderdoor kunt lopen. Bij de lichtjestunnel staan mensen zo ongeveer in de rij om een foto te maken. Directeur Robin de Lange snapt het enthousiasme. ,,Overdag is het al leuk in het park, maar als je ‘s avonds het licht aansteekt, weet je niet wat je ziet. Echt een magisch spektakel.”

Ouwehands Dierenpark hangt in de herfst- en wintermaanden vol met kleurrijke lichtkunstwerken, dit keer met het thema Onderwaterwereld. De meeste objecten zijn speciaal voor het Rhenense dierenpark gemaakt in de Chinese stad Zigong. De afgelopen maanden hebben vijftien Chinezen de kunstwerken opgebouwd en het park versierd.

Leuk voor de dieren?

Leuk voor de bezoekers, maar ook voor de dieren? Volgens De Lange hebben de bewoners van het dierenpark geen last van de lichtobjecten en de drukte die het festival in de avonduren met zich meebrengt. ,,De meeste dieren hebben binnenverblijven en ook in het Berenbos is genoeg ruimte voor de dieren om zich terug te trekken”, legt hij uit. ,,Dierenwelzijn is het allerbelangrijkst.”

Maar om het dierenpark draaiende te houden, zijn nou eenmaal wel inkomsten nodig. ,,Ook ónze kosten zijn flink gestegen. Als je alleen al kijkt naar het gasgebruik, dan schrik je ervan.”

De kunstwerken van AquaLuna worden verlicht met energiezuinige ledlampen. De Lange: ,,Belangrijk is het dat we als dierentuin gasten blijven trekken en hiermee doen we dat. Als we stil blijven zitten, gebeurt er niks.”

