Jeanette en Eric genieten van uitzicht op de Cuneratoren: ‘Toen de steigers verdwenen, werd ons cadeau uitgepakt’

,,Wij hebben het mooiste dakterras van Rhenen, durf ik wel te zeggen", zegt Jeanette van Nieulande. ,,Moet je maar eens kijken hoe goed we de Cuneratoren kunnen zien. We wonen in het pand dat veel mensen in Rhenen nog wel kennen als het partycentrum Hof van Rhenen. In 2017 hebben we het gekocht. We komen hier oorspronkelijk niet vandaan. Eric en ik zijn allebei geboren en getogen in Zeeland. We zijn hier gaan wonen omdat ik een plek zocht voor mijn harpwinkel, centraal in het land.’’