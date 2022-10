Job (14) legt 33 kilometer af te voet van Rhenen naar Amersfoort om olifanten te helpen

Rhenen krijgt tijdelijke woningen met geld uit Den Haag: ‘Iedereen een fatsoen­lijk dak boven het hoofd’

Rhenen is een van de gemeenten in de provincie Utrecht die profiteert van een subsidie van 18 miljoen euro van het Rijk om zogeheten flexwoningen neer te zetten. Het gaat in totaal om 1500 tijdelijke woningen in de provincie Utrecht, die uiterlijk in 2023 klaar zijn.

30 augustus