Jonge ijsbeertweeling speelt erop los in Ouwehands, blijkt uit nieuwe beelden

Vallei maakt balans op na de storm: vooral omgevallen bomen en loshangen­de takken als schade

10 februari EDE - De Vallei maakt de balans op na de storm. De schade bestaat vooral uit omgevallen bomen en los hangende takken. Een meisje raakte gewond, omdat ze met haar scooter viel over een boom die dwars over het fietspad in op de Bornsesteeg lag.