Jonge reuzenpanda Fan Xing eindelijk zichtbaar voor publiek in Ouwehands: ‘Dit is een ultieme bekroning’

,,Fan Xing wilde helaas nog niet naar buiten komen nu, maar ik heb 'm twee weken geleden voor het eerst gezien. Heel actief, harstikke leuk. Het is onwaarschijnlijk, want het heeft 20 jaar geduurd tot dit moment.’’ Volgens Boekhoorn is het een droom die uitkomt. ,,Het is de ultieme bekroning, een jonge panda!’’



Ook hoofd dierenverzorging José Kok is helemaal verguld. Ook zij heeft jaren toegewerkt naar dit moment. ,,Natuurlijk is het een fantastisch moment voor ons allemaal. Er zijn zo weinig mensen die hem in het echt hebben gezien. Ik kan mij voorstellen dat sommige mensen denken, ‘bestaat ie wel?’ Nu kunnen we hem eindelijk laten zien.’’ Niet alleen voor Boekhoorn, maar ook voor Kok is het een droom. Vooral sinds de geboorte van Fan Xing. ,,Ik krijg kippenvel over mijn hele lijf als ik zie tot waar we zijn gekomen.’’



De komende drieënhalf jaar kunnen bezoekers de panda zien. Het dier mag namelijk maar vier jaar in Nederland blijven en moet daarna terug naar China om verder bij te dragen aan het internationale fokprogramma van deze unieke bedreigde diersoort. ,,Helaas, nee, we kunnen 'm niet hier houden’’, zegt Boekhoorn. ,,Maar we gaan gewoon een nieuwe maken’’, vertelt hij lachend.