Kale, vermagerde kippen gedumpt in Rhenens bos: ‘Ze waren in slechte conditie’

Luisteren naar een concert dat 80 meter hoger wordt gegeven; in Rhenen kan het

9 augustus RHENEN - Hoog in de Cuneratoren in Rhenen staat het Duitse echtpaar Ariane Toffel en Georg Wagner op het punt van beginnen met hun beiaardconcert. Een metertje of 80 lager schenkt de gastheer van de zogeheten luistertuin aan het Kerkplein zijn gasten nog een verkoelend glaasje water voordat de twee beiaards hun tonen de 36 graden warme lucht in sturen.