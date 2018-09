Kogel door raam gemeentehuis Rhenen: 'We tasten echt in het duister'

Het beschadigde raam en de kogel werden maandagochtend aangetroffen. Het gat zit in een raam op de derde en hoogste verdieping van het gebouw, aan de achterkant waar de parkeerplaats ligt. Vanaf het terrein is nauwelijks te zien wie of wat daar zit. ,,We hebben ook niet het idee dat het een gerichte actie is’’, vertelt de burgemeester.

Onderzoek naar incident

's Ochtends heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan en is met de personeelsleden gesproken. Van der Pas: ,,We hebben van niemand signalen gekregen dat er sprake is van een bedreiging. In iedere gemeente is er wel wat, maar er geen telefonische of schriftelijke bedreigingen bekend. Er is ook niemand die een gemeentehuisverbod heeft. We tasten echt helemaal in het duister.’’ Of er een verband is met de onlangs gesloten hennepkwekerij in Rhenen? ,,Ik heb echt geen idee.’’

Op het moment van het incident waren er geen medewerkers in het gebouw aanwezig. Van der Pas: ,,Vanaf zaterdagmiddag was het gemeentehuis dicht dus we weten nog niet wanneer het gebeurd is. Dat moet het politieonderzoek uitwijzen.’’

Gemeentehuis gewoon open

Het gemeentehuis is vandaag gewoon open, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Maar de mensen zijn wel geschrokken hier.’’ Van der Pas: ,,Iedereen reageert er weer anders op. De mensen die op de plek werkten waar de kogel doorheen is gegaan, hebben vandaag wel even een andere werkplek gekregen.’’

In overleg met de politie zijn uit voorzorg veiligheidsmaatregelen genomen. ,,We zijn open, de bibliotheek zit hier ook, mensen moeten er gewoon in en uit kunnen lopen. Ook omdat er geen dreiging bekend is. Maar er worden uiteraard wel veiligheidsmaatregelen genomen. De politie heeft nog niet kunnen reageren tegenover De Gelderlander.

De politie is op zoek naar de dader(s). Als u iets gezien heeft tussen vrijdagavond 7 september en maandagochtend 10 september kunt u bellen naar: 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.